Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов закликав посадовців «не жонглювати» даними про українських військових, загиблих внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Про це секретар РНБО заявив в інтерв’ю Liga.net.

«Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть. – Ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію. Треба відповідати за свої слова. І коли мова йде про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей», – сказав він.

Зазначимо, що судячи з усього слова Данілова адресувалися голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії, який раніше заявив, що Україна в середньому втрачає 200-300 воїнів вбитими на день, інколи число вбитих та поранених може доходити до 1000 за день.

Ще раніше, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що на фронті щодня гинуть до ста українських військових.

Влада України не озвучує точних даних щодо втрат серед українських військових у війні. При цьому радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 10 червня заявив, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тис. українських військових.