У ЗМІ та соцмережах з’явилася інформація, що частині військових не вистачає засобів індивідуального захисту

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному перевірити чи забезпеченні українські захисники необхідними засобами захисту. Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні 14 червня.

Це сталося після того, як у ЗМІ та соцмережах з’явилася інформація, що частині українських військових не вистачає засобів індивідуального захисту.

«Попросив сьогодні головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та соцмережах про те, що у частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством», – наголосив президент.

За словами Зеленського, він очікує перевірок логістики в армії, того, що постачається і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.

«На сьогодні усім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати усього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання», – заявив Зеленський.