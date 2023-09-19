Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в Росії назріває заколот, який призведе до фрагментації РФ. Але, на його думку, «другого походу на Москву», за прикладом заколоту «вагнерівців», не буде. Про це Данілов заявив 19 вересня в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, влада України знає, хто керує організацією нового заколоту в РФ.

«Я думаю, що це вже буде не похід. Згадаймо, як в серпні 1991 року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває, і "угрупування ГКЧП", як це було в 1991 році, воно там вже зріє і вони вже там кучкуються, це достеменно відомий факт. І ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається. Питання, коли на Росії станеться черговий заколот – це питання короткого проміжку часу. Який це буде час, подивімось, але процеси запущені. І те, що відносно Кадирова [чутки про важку хворобу Рамзана Кадирова] – це один із чинників, які так само впливатимуть на ці процеси», – заявив Данілов.

Данілов зауважив, що російські олігархічні групи, які жили своїм власним життям, після божевільного рішення Путіна про початок війни, повинні забувати про спокій. За словами секретаря РНБО, міжнародні партнери переважно готові до того, що Росія розпадеться.

«Багато хто усвідомлює, але дехто вважає, що цей процес можна контролювати і можна припуститись таких речей, які не дозволять Росії розпастись. Я можу сказати, що на це вже впливати ніхто не зможе, Росія змушена буде фрагментуватися і це відбудеться обов’язково за нашого життя. І ніяка сила зупинити це не зможе, тому що це історичний процес», – наголосив Данілов.

До слова, у липні ГУР повідомило про підготовку нової спроби заколоту в Росії. Українська розвідка вважає, що «путінський режим дає тріщини».