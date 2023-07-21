В української розвідки є дані про можливу підготовку нового заколоту в Росії. Про це представник ГУР Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

Юсова запитали, чи є у розвідки дані про те, чи готується в РФ можливий новий заколот, схожий на той, що здійснили «вагнерівці» в червні.

«Є. Дані є», – сказав Юсов, додавши, що не ділитиметься цими даними, щоб «не полегшувати роботу ФСБ РФ».

Юсов також не виключив, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Прігожин може повернутися «у внутрішньо-політичні процеси РФ».

За його словами, після поперднього заколоту «проблеми РФ залишаються, і дедалі більше представників кадрових військових із Росії озвучують схожі речі».

«Процеси йдуть, і це процеси, про які говорить уже не тільки Україна, а й представники західних спецслужб і західні аналітики. Путінський режим справді дає тріщини», – підсумував Юсов.

Так званий заколот у Росії «вагнерівці» почали ввечері 23 червня після того, як російська армія нібито вдарила по їхніх тилових таборах. Після так званих мирних домовленостей, яких було досягнуто ввечері 24 червня, «вагнерівці» розвернули свої колони в польові табори. Російські спецслужби затримали щонайменше 13 високопоставлених військових, у тому числі генерала Сєргєя Суровікіна, через заколот Євгєнія Прігожина.