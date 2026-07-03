Данія передасть Україні вже 30-й пакет військової допомоги

Данія оголосила про передачу нового пакета військової допомоги Україні загальною вартістю близько 4,4 млрд данських крон (близько 590 млн євро). Про це повідомили у пʼятницю, 3 липня, у пресслужбі посольства Данії в Україні.

Це вже 30-й пакет військової підтримки для України. До нього увійдуть поставки боєприпасів, озброєння та іншого обладнання для Сил оборони. Крім того, оборонний пакет включає додаткове фінансування данських тренувальних програм для українських військових.

«Оборона Європи починається в Україні. Саме тому уряд твердо налаштований продовжувати підтримку України та разом із союзниками й партнерами працювати над тим, щоб Україна була в якомога сильнішій позиції — зараз і в майбутньому», – сказав міністр оборони Данії Єппе Бруус.

Зазначається, що Данія з 2022 року надала Україні військову підтримку на загальну суму близько 76,8 млрд данських крон (близько 10,3 млрд євро). Данія є лідером за рівнем військової допомоги Україні у відношенні до ВВП країни – на оборонні потреби Києва Копенгаген виділив 2,75% від свого ВВП.

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Нагадаємо, у лютому Данія оголосила, що виділить додаткові 509 млн євро на військову допомогу Україні. Гроші, які зʼявляться від продажу винищувачів F-16, передадуть на потреби українського війська.