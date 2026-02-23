Данія завершує експлуатацію винищувачів F-16 після 46 років служби

Данія виділяє додаткові 509 млн євро на військову допомогу для України у 2026 році. З урахуванням цих коштів загальний внесок Данії на цьогорічну допомогу становитиме 1,87 млрд євро. Ще 80 млн євро надійдуть від продажу данських винищувачів F-16 Аргентині. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Данії 22 лютого.

Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що підтримка України у боротьбі проти РФ також сприяє обороні Європи та Данії, та впливає на безпеку європейського регіону.

«Данія багато та швидко переозброюється, і я радий, що уряду вже вдалося виділити 3,5% ВВП цього року на оборону та безпеку. Це найвищий рівень за десятиліття, і він відповідає масштабному розвитку, який Збройні сили зазнали останніми роками», – сказав міністр.

Зауважимо, Данія є лідером за рівнем військової допомоги Україні у відношенні до ВВП країни. Копенгаген виділив на оборонні потреби Києва 2,75% від свого ВВП або понад 70 млрд данських крон (приблизно 9,4 млрд євро).

Раніше повідомлялось, що Швеція та Данія закуплять для України зенітні гарматні системи Tridon Mk2 на загальну суму понад 226 млн євро (понад 11,5 млрд грн).