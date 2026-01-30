Колишньому поліцейському загрожує 12 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому старшому інспектору Управління патрульної поліції Київської області. За даними слідчих, експоліцейський ошукав людей на понад 8 млн грн. Про це у пʼятницю, 30 січня, повідомили у ДБР та Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, що експоліцейський протягом 2025 року систематично брав у людей великі суми грошей. Він переконував потерпілих, що вони нібито інвестують гроші у розвиток бізнесу, купівлю авто або придбання житла за державною програмою «єОселя».

«Щоб викликати довіру, фігурант оформлював боргові розписки та обіцяв повернути гроші з відсотками. Насправді ж кошти він не повертав, а заявлені “інвестиції” так і не були реалізовані», – йдеться у повідомленні ДБР.

Встановлено, що за такою схемою колишній правоохоронець ошукав щонайменше трьох людей на понад 8,4 млн грн. Однак слідчі ДБР підозрюють, що жертвами шахрая можуть бути ще понад 10 людей.

Експоліцейського викрили та оголосили підозру у шахрайстві, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до 12 років увʼязнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, 29 січня Нацполіція повідомила про затримання громадянина Норвегії, який перебував у міжнародному розшуку. Він ошукав норвежців на 1,4 млн доларів (близько 60 млн грн).