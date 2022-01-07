У Державному бюро розслідувань спростували інформацію про арешт активів телеканалів «Прямий» та «5 канал». Про це вказано у повідомленні ДБР.

Там вказали на розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів «Прямий» та «5 канал», власником яких є медіахолдінг «Вільні медіа».

Це, мовляв, не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на ці канали та їх активи не накладався. Жодних обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося, стверджують у ДБР.

«Арешт накладено винятково на майно, корпоративні права, власником яких, згідно з відповідними державними реєстрами, є п’ятий президент України, повноваження якого припинено», – пояснили правоохоронці.

Там наголосили, що рішенням суду заборонено лише відчужувати арештоване майно, що не позбавляє власника користуватись іншими правами.

20 грудня Петрові Порошенку оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: щодо фінансування тероризму, державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. У разі доведення провини політику загрожує до 15 років ув'язнення з можливою конфіскацією майна.

Як розповіли в ДБР, ідеться про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» і «ДНР».

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Під арешт потрапили зокрема квартири Порошенка у Вінниці та Києві, садиба у Козині, земельні ділянки, а також акції у низці приватних компаній.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що сторона Порошенка буде оскаржувати рішення суду та звертатиметься до Європейського суду з прав людини.