У Черкасах прокурора викрили на оформленні фіктивної інвалідності
Прокурор оформив фальшиву інвалідність за допомогою посадовців МСЕК
До теми
Співробітники Державного бюро розслідувань викрили прокурора Черкаської окружної прокуратури, який оформив собі фіктивну інвалідність та незаконно отримав державні виплати. Про це у четвер, 25 вересня, повідомили у пресслужбі ДБР.
За даними слідчих, оформити фіктивну другу групу інвалідності прокурору допомогли троє посадовців медико-соціальної експертної комісії. Вони у 2019 році документи, які нібито підтверджували наявність у тодішнього поліцейського, а зараз прокурора, діагнози та ступень порушення здоров’я для оформлення інвалідності.
На підставі фальшивих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Хоча насправді чоловік не мав підстав для встановлення інвалідності.
«Отримавши фіктивні папери, прокурор незаконно оформив пенсію по інвалідності у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області. Загалом на його рахунок було перераховано понад пів мільйона гривень, якими він розпорядився на власний розсуд», – йдеться у повідомленні ДБР.
Крім того, слідчі встановили, що цей же прокурор, перебуваючи на посаді слідчого райвідділу міліції у січні 2014 року, підробив матеріали кримінальних проваджень так званих «справ Майдану». Він незаконно затримував українців і притягував їх до відповідальності, перешкоджаючи мирним акціям у Черкасах.
Наразі прокурору, голові МСЕК та трьом членам комісії оголосили підозри у шахрайстві, зловживанні службовим становищем та службовому підроблені. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, 29 січня 2025 року стало відомо, що правоохоронці викрили першого заступника директора одного з департаментів КМДА на безпідставному оформленні собі другої групи інвалідності.