Прокурору та посадовцям МСЕК загрожує ув'язнення

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили прокурора Черкаської окружної прокуратури, який оформив собі фіктивну інвалідність та незаконно отримав державні виплати. Про це у четвер, 25 вересня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, оформити фіктивну другу групу інвалідності прокурору допомогли троє посадовців медико-соціальної експертної комісії. Вони у 2019 році документи, які нібито підтверджували наявність у тодішнього поліцейського, а зараз прокурора, діагнози та ступень порушення здоров’я для оформлення інвалідності.

На підставі фальшивих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Хоча насправді чоловік не мав підстав для встановлення інвалідності.

«Отримавши фіктивні папери, прокурор незаконно оформив пенсію по інвалідності у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області. Загалом на його рахунок було перераховано понад пів мільйона гривень, якими він розпорядився на власний розсуд», – йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, слідчі встановили, що цей же прокурор, перебуваючи на посаді слідчого райвідділу міліції у січні 2014 року, підробив матеріали кримінальних проваджень так званих «справ Майдану». Він незаконно затримував українців і притягував їх до відповідальності, перешкоджаючи мирним акціям у Черкасах.

Наразі прокурору, голові МСЕК та трьом членам комісії оголосили підозри у шахрайстві, зловживанні службовим становищем та службовому підроблені. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

