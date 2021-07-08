Державне бюро розслідувань (ДБР) звернулося до українців з проханням повідомляти інформацію про статки чиновників, якщо вони явно перевищують їхні доходи. Для того, щоб надати таку інформацію, існує шість способів. Також є можливість повідомити інформацію анонімно.

«Якщо ви володієте інформацією про незаконно отримане майно або про те, що вартість придбаного чиновником майна явно занижена, повідомте про це. Керівництво ДБР тримає це питання на особистому контролі, а всі отримані відомості ретельно перевірятимуться», – сказано в повідомленні ДБР у четвер, 8 липня.

Надати інформацію про необґрунтовані активи чиновників можна кількома способами:

через електронну форму на сайті ДБР;

за телефоном +38 (044) 300 27 07 (розділ 4) (пн-чт – з 09:00 до 18:00, пт – з 09:00 до 16:45, вночі чи у вихідні повідомлення можна залишати на автовідповідач, обід – з 13:00 до 13:45);

на електронну адресу [email protected];

за адресою вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ, 01032;

під час особистого прийому у приймальні громадян центрального апарату ДБР;

у спеціальній скриньці для кореспонденції у приміщенні центрального апарату ДБР.

Державне бюро розслідувань стверджує, що «активно виявляє необґрунтовані активи посадовців». Одним із таких прикладів бюро назвало передані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали щодо наявності у народного депутата України Михайла Волинця активів, не підтверджених офіційними доходами. Так, у 2020 році Волинець купив квартиру у Києві вартістю 7,6 млн грн. Водночас за 2019 рік він задекларував всього 4 тис. доларів США, а у 2020 році отримав дохід у розмірі 4,8 млн грн. Інших джерел доходів та фінансових зобов’язань він не вказав. Таким чином, різниця між задекларованими доходами й активами та ціною квартири становить понад 2,7 млн грн.