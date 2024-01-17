Посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали топ-менеджмент одного з концернів, який другий рік повномасштабного вторгнення Росії до України продовжував постачати ворожому військово-промисловому комплексу обладнання. Про це повідомили у прес-службі ДБР у середу, 17 січня.

За даними слідства, група житомирських компаній постачала росіянам системи загородження, які могли використовуватися проти українських Сил оборони. Це вже другий концерн, який правоохоронці викривають на співпраці з ворогом.

«До початку війни концерн належав підприємцю, який за декілька днів до початку війни виїхав з України, а після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб, які продовжували працювати з Росії. ”Нові власники” концерну налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли “замовлення” українському виробнику нібито для потреб третьої сторони», – повідомили у прес-службі ДБР.

Правоохоронці повідомили, що тільки за 2022 рік компанії групи поставили росіянам кілька партій систем загороджень на понад 1,5 млн доларів. У грудні 2023 року на підприємстві та у помешканнях підприємців провели обшуки, під час яких виявили докази роботи посадовців з російськими окупантами.

Загалом у співпраці з Росією підозрюють щонайменше п’ятьох посадовців концерну. Водночас в Україні наразі перебувають тільки двоє – їх вже затримали правоохоронці. Ще щонайменше троє правопорушників перебувають за кордоном.

Затриманим посадовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 ККУ, ч. 1 ст. 111-2 ККУ (учинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинених організованою групою). Підозру за цими статтями також заочно повідомили топ-менеджменту, який не перебуває в Україні. Посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі