Затриманому адвокату загрожує до дев'яти років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали у Дніпрі адвоката, який за хабарі допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Для цього він використовував зв’язки в одному з місцевих Територіальних центрів комплектування. Про це у п’ятницю, 24 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, за 12 тис. доларів затриманий обіцяв військовозобов’язаному організувати фіктивне лікування у медзакладі, а потім надати пакет документів від одного з місцевих ТЦК, які б дозволяли уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Крім того, він обіцяв ухилянту організувати трансфер та запевняв, що під час перетину кордону йому «не ставитимуть зайвих питань».

Співробітники ДБР затримали адвоката під час одержання оплати – 12 тис. доларів. Під час обшуку у його авто виявили військово-облікові документи для ще трьох ухилянтів із резолюціями та печатками одного з місцевих ТЦК.

ДБР затримало адвоката під час одержання 12 тис. доларів хабаря

Затриманому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев’яти років. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави – 500 тис. грн.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочинної схеми, у тому числі серед працівників ТЦК.

Нагадаємо, 22 січня СБУ повідомляла про затримання адвоката з Дніпра, який коригував російські удари по місту. Внаслідок однієї з таких атак загинули шестеро людей, ще 30 – отримали поранення.