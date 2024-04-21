Микола Поляк став сільським головою Поляниці ще у 2010 році

Сільський голова Поляниці Микола Поляк подав декларацію про доходи за 2023 рік. Він вказав понад три мільйони гривень сімейного доходу, також задекларував, що його сім’ї належить вісім земельних ділянок і чотири будинки.

В е-декларації сільський голова Поляниці зазначив 1,270 млн грн заробітної плати. Як зазначили журналісти видання «Курс», це найбільша зарплата серед сільських і селищних голів Івано-Франківської області.

Микола Поляк отримав минулого року 2,19 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна. Як порівняти з декларацією за 2022 рік, у сільського голови Поляниці стало менше на дві земельні ділянки. На кінець 2023 року Микола Поляк володів вже не чотирма, а двома земельними ділянками в Поляниці – на 3710 та 1500 м2.

Дружина голови Поляниці Олена Поляк отримала за минулий рік 80,4 тис. грн від підприємницької діяльності. Вона є власницею магазину на 321,7 м2 та колиби у Поляниці. Ще 250 тис. грн їй подарував чоловік. Плюс 12,5 тис. грн, отриманих від приватного акціонерного товариства. Загалом задекларований дохід подружжя минулого року склав 3,382 млн грн.

За декларацією, Микола Поляк володіє будинком на 102 м2 у Поляниці, де мешкає подружжя, та ще одним будинком на 99,6 м2.

Його дружині належать два будинки в курортному закарпатському селі Лазещина Ясінянської громади на Рахівщині . У Лазещині вона також володіє трьома земельними ділянками – на 5700 м2, 1477 м2 та 2500 м2. Ще три ділянки у її власності – у Поляниці.

Микола Поляк задекларував автомобіль Acura MDX 2008, придбаний у 2008 році. Інших машин, цінних паперів, незавершеного будівництва, за декларацією, у сільського голови Поляниці та його дружини немає.

Грошові активи Миколи Поляка складають кошти на банківських рахунках – 766 доларів та 2,436 млн грн. У його дружини на рахунку в банку задекларовано 307,9 тис. грн.

В декларації Микола Поляк також зазначив, окрім купівлі-продажу нерухомого майна, ще два дарування нерухомості – вартістю по 200 тис. грн кожне.

Нагадаємо, Микола Поляк став сільським головою Поляниці ще у 2010 році. Востаннє був обраний головою Поляницької громади самовисуванцем у 2020 році.