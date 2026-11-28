Андрій Первозванний – один із дванадцяти апостолів

День святого Андрія Первозванного – одне з важливих церковних свят, яке в Україні має давню історію і з яким пов’язано чимало народних звичаїв. ТСН пише, коли святкуватимуть Андрія у 2026 році за новим і старим стилями та ким був апостол, пам’ять якого вшановують цього дня.

Коли День Андрія у 2026 році

За новим церковним календарем День святого Андрія Первозванного у 2026 році припадає на 30 листопада, понеділок. Саме цього дня апостола вшановуватимуть у парафіях Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.

Водночас громади, які і далі дотримуються юліанського календаря, відзначатимуть свято в неділю, 13 грудня.

Щоб визначити, коли відбуватиметься святкова служба у вашому храмі, варто заздалегідь перевірити розклад богослужінь.

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Хто такий Андрій Первозванний

Андрій Первозванний – один із дванадцяти апостолів, учнів Ісуса Христа. Він був братом апостола Петра та одним із перших, кого Христос покликав іти за собою. Саме тому святого називають Первозванним.

За християнським переданням, апостол Андрій подорожував різними землями, проповідував Євангеліє та знайомив місцевих жителів з ученням Христа. У церковній традиції його ім’я також пов’язують із поширенням християнства на землях, які згодом стали частиною українського культурного простору.

День пам’яті апостола Андрія має важливе релігійне значення. У це свято віряни відвідують богослужіння, моляться та згадують життєвий шлях одного з найближчих учнів Ісуса Христа.