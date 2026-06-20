Багато городників і сьогодні використовують цей день для посіву зелені та пряних трав

Літнє сонцестояння – особлива дата календаря, яка цього року припадає на 21 червня. Саме в цей день Сонце підіймається найвище над горизонтом, а світловий день стає найдовшим у році. З давніх часів люди надавали цій події особливого значення та вірили, що посіяні в цей період рослини отримують додаткову силу для росту й розвитку. Які трави садити у день сонцестояння, пише «Пост блог».

Багато городників і сьогодні використовують цей день для посіву зелені та пряних трав, які швидко ростуть і добре почуваються в літньому ґрунті.

Кінза

Кінза, або коріандр, належить до культур із коротким періодом вегетації. Вона швидко сходить і вже через кілька тижнів тішить свіжою ароматною зеленню. Рослина цінується за насичений смак і широкий спектр використання в кулінарії.

Кріп

Кріп залишається одним із найпопулярніших мешканців українських городів. Він невибагливий до умов вирощування, добре переносить літню погоду та підходить як для свіжого споживання, так і для консервації.

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Петрушка

Петрушка відома високим вмістом корисних речовин і здатністю тривалий час давати свіжу зелень. За належного догляду вона забезпечуватиме врожай до осені та стане чудовим доповненням до багатьох страв.

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Базилік

Базилік любить тепло і сонячне світло, тому кінець червня є сприятливим періодом для його вирощування. Рослина має приємний аромат, використовується в кулінарії та чудово поєднується з овочевими стравами.

М’ята та меліса

М’ята і меліса цінуються за свіжий аромат та невибагливість. Їх часто висаджують поблизу місць відпочинку, адже ці рослини не лише прикрашають ділянку, а й можуть використовуватися для приготування ароматних чаїв та напоїв.

Як підготувати грядку до посіву

Перед висіванням трав ґрунт бажано добре розпушити та очистити від бур’янів. Для покращення родючості можна внести компост або інші органічні добрива.

Після посіву важливо підтримувати помірну вологість землі. Для збереження вологи та захисту від перегрівання поверхню грядки можна замульчувати.