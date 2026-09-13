Денис Прокопенко очолив нове угруповання, яке спільно з угрупованням військ «Центр» посилюватиме позиції на Донеччині

Бригадний генерал та командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко очолив новостворене угруповання військ «Азов». Про це повідомили у неділю, 13 вересня, на сторінці 1-го корпусу НГУ «Азов».

У пресслужбі корпусу нагадали, що наприкінці серпня президент Володимир Зеленський анонсував створення двох нових угруповань, які очолять Денис Прокопенко та командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Про те, що Білецький буде командувати новим угрупованням «Центр», стало відомо 9 вересня.

«13 вересня Денис Прокопенко розпочинає командувати угрупованням військ “Азов”», – повідомили у пресслужбі корпусу.

Угруповання буде виконувати завдання на Донеччині, як і угруповання «Центр». Нагадаємо, створення нових угруповань військ для посилення позиції ЗСУ анонсували після наради Володимира Зеленського з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та міністром оборони Євгеном Хмарою.

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Довідково. Денис Прокопенко долучився до служби у батальйоні «Азов» у липні 2014 року. Брав участь у боях за Мар'їнку, Іловайськ та Широкине на Донеччині на посаді гранатометника. У 2017 році став командиром окремого загону спеціального призначення «Азов». На той час йому було 26 років – він став наймолодшим командиром в історії НГУ та ЗСУ.

Після повномасштабного вторгнення Денис Прокопенко командував обороною Маріуполя, й «Азовсталі» зокрема. 20 травня 2022 року він потрапив у російських полон. 21 вересня 2022 року Прокопенка та ще 214 захисників Маріуполя обміняли на колишнього народного депутата, держзрадника Віктора Медведчука.

У квітні 2025 року він став командиром 1-го корпусу НГУ «Азов». У лютому 2026 року президент підвищив Прокопенка у званні до бригадного генерала.

Серед нагород Дениса Прокопенка – звання «Героя України» з врученням ордена «Золота Зірка», медаль «За військову службу Україні» та ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів.