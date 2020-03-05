Дивіться, хто прошмигнув

44 -річний Денис Шмигаль став 21-м прем’єр-міністром України та першим львів’янином на цій посаді. Він змінив уряд «технократів» Олексія Гончарука, який, за словами екс-прем’єра, зробив багато, але недостатньо. Своїми цілями Шмигаль бачить ті ж цілі, які президент ставив перед попереднім Кабміном, проте планує їх досягти.

ZAXID.NET зібрав найголовніші факти з життя нового прем’єра та враження про нього колишніх колег.

Зображення «Баба і кіт»/Facebook

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Денис Шмигаль народився у 1975 році у Львові. У 1997 році він закінчив економічний факультет Львівської політехніки, а згодом – аспірантуру Інституту регіональних досліджень НАН України. У 2003 році майбутній прем’єр захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил та став кандидатом економічних наук.

Багато стажувався та навчався за кордоном – у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії, а також Рейнсько-Вестфальському технічному університеті за програмою підготовки менеджерів федерального міністерства економіки й енергетики Німеччини. Вільно володіє англійською та польською мовами.

Першим місцем роботи Шмигаля було ТОВ «О'Кей», де він у 1994-1995 роках працював менеджером. Пізніше він обіймав посади в топ-менеджменті «Львівського автобусного заводу», компаній «Комфорт-Інвест», «Росан-Інвест» та «ЛА ДІС».

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На державну службу Денис Шмигаль уперше влаштувався у 2009 році – став помічником голови Львівської ОДА Миколи Кмітя. Згодом він керував департаментом економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі – до Революції Гідності 2014 року. Окрім Миколи Кмітя, він встиг попрацювати ще з п’ятьма головами ЛОДА – Василем Горбалем, Михайлом Цимбалюком, Михайлом Костюком, Віктором Шемчуком та Олегом Салом.

Багаторічний керівник департаменту фінансів ЛОДА Олег Демків, який часто перетинався зі Шмигалем тоді у роботі, відгукується про нього лише позитивно.

«Молодий, енергійний, розумний, працездатний, нормально виносив усі навантаження, які є на державній службі, швидко вчився і виріс до посади прем'єра. Усе заслужено. Маю великі надії на його ефективну роботу у Києві. Сподіваюся, що він багато корисного принесе своєю роботою в цілому для України, не тільки для Львівщини», – розповів ZAXID.NET Олег Демків.

Після звільнення з ЛОДА у березні 2014 року Денис Шмигаль ненадовго очолив новостворену асоціацію «Західноукраїнський енергетичний кластер», співзасновниками якої є, зокрема, адвокатське об'єднання «Арцінгер», партнером якого є екс-голова ЛОДА Маркіян Мальський, та ТОВ «Еко-Оптіма», яким раніше керував нинішній голова ЛОДА Максим Козицький. Саме вони утрьох були першими кандидатами на посаду керівника ЛОДА від президента Володимира Зеленського у червні 2019 року.

До кінця 2014 року Шмигаль також пропрацював заступником начальника обласного управління Фіскальної служби.

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Уже після Революції Гідності Денис Шмигаль спробував піти у велику політику. На виборах до Верховної Ради 2014 року балотувався в нардепи як самовисуванець по 121-му виборчому округу Львівщини, проте набрав найменшу кількість голосів виборців серед усіх кандидатів – 0,16% (188 голосів). До того кілька місяців працював помічником нардепа від партії «УДАР» Романа Чернеги. Наступного року він балотувався до Львівської облради від партії Дмитра Добродомова «Народний контроль» – також безуспішно.

Після цього Денис Шмигаль повернувся в бізнес – з січня 2015 року до січня 2017-го він працював у топ-менеджменті компанії «Львівхолод», якій належить регіональна мережа супермаркетів «Рукавичка». Туди він прийшов на запрошення президента підприємства Богдана Козака.

«Ми майже три роки працювали пліч-о-пліч, багато вдалося разом зробити. Це ефективний менеджер, не популіст. Виважений і збалансований. Він чітко знав, як вести компанію і, думаю, буде чітко розміти та знати, як вести країну», – говорить Богдан Козак у коментарі ZAXID.NET.

З січня 2017 і до серпня 2019 року Денис Шмигаль працював у бізнесі Ріната Ахметова: був заступником гендиректора ДТЕК «Західенерго», а з січня 2018 року – паралельно директором Бурштинської ТЕС, що також входить до структури ДТЕК.

Гендиректор «Західенерго» Олег Таращук у коментарі ZAXID.NET сказав, що має лише позитивні враження від роботи Дениса Шмигаля у компанії, однак категорично відмовився від більш детального коментаря. Натомість колишній керівник профспілки Бурштинської ТЕС Руслан Карвацький розповів ZAXID.NET, що майбутній прем’єр мав конфлікт із активними членами профкому, які виступали за збільшення зарплати працівникам, оголошував їм догани, звільняв з посад з порушенням, а згодом ці люди через суд поновлялися на роботі.

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У червні 2019 року головою Львівської ОДА став Маркіян Мальський, а Денис Шмигаль, якого також розглядав Зеленський як кандидата на цю посаду, очолив у серпні натомість Івано-Франківську ОДА. Уже на початку лютого 2020 року він перейшов працювати в уряд як віце-прем’єр – міністр розвитку громад і територій, а вже за місяць замінив Олексія Гончарука на чолі уряду.

Через його попередню роботу в ДТЕК з’явилися чутки, що він – «людина Ахметова», і саме олігарх допоміг йому в подальшій кар’єрі у владі. Натомість сам Шмигаль каже, що навіть не знайомий з Рінатом Ахметовим особисто.

На думку екс-голови ЛОДА Василя Горбаля, стрімкою кар’єрою його колишній підлеглий теж завдячує не олігарху, а власній професійності – у порівнянні з попереднім урядом.

«Коли під час візиту на Львівщину президент ставив певні питання, Оржель (міністр енергетики в уряді Гончарука – прим. ред.) та інші губилися в цифрах – тобто вони не були підготовлені до наради, тема якої анонсувалася. Денис цю школу пройшов, він ретельно готувався до всіх нарад, тому на фоні багатьох управлінців у попередньому уряді він виглядав виграшно. Наскільки я розумію, тут він приглянувся Зеленському», – говорить Василь Горбаль у коментарі ZAXID.NAT і додає, що львів’янам варто підтримати першого прем’єра з Львівщини, «а не топити його, тому що він "Зе"».

Екс-голова ЛОДА також згадує Дениса Шмигаля як «чіткого виконавця, достатньо фахового працівника». Проте вважає, що йому буде непросто на посаді прем’єра, зважаючи на негативні тенденції в українській економіці та певний спротив можновладців.

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4 березня за призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром проголосував 291 депутат – фракція «Слуга народу», групи «За майбутнє» і «Довіра» та 14 позафракційних нардепів. Фракції «Опозиційна платформа – За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Голос» не підтримали ні кандидатуру Шмигаля, ні його список міністрів. Депутати «Голосу» навіть покинули сесійну залу перед голосуванням за новий склад уряду.

Ілюстрація «Другої приватної мемарні»/Facebook

Представники цих фракцій свою позицію аргументували тим, що список нових міністрів складався поспіхом, і вони не мали змоги ознайомитися попередньо з пропонованими кандидатурами та їхніми баченнями роботи в уряді. Крім того, фракції хотіли голосувати за кожного міністра окремо, а не списком.

«Кандидат у прем’єри мав виступити перед фракціями на їхню вимогу. Цим правом фракцій знехтували, хоча щонайменше дві з них вимагали цієї зустрічі. Відповідно до чинного законодавства і регламенту, кандидат у прем’єр-міністри мав дати можливість представникам фракцій ознайомитися з кандидатами на посади міністрів, а фракції мали отримати можливість поставити їм запитання», – сказав перед голосуванням за новий склад Кабміну голова фракції «Голос» Сергій Рахманін.

Сатиричне видання «UaReview»

Також претензії висловлювали і до програми нового прем’єр-міністра – точніше її відсутності.

«Одноголосно всією фракцією ми утрималися, тому що ми насправді не побачили програми. Це перше. Фракція також вимагала і досі вимагає, щоб новий прем’єр-міністр з’явився, показав усій країні, а відтак – і нам, коли будуть підняті пенсії, коли буде остаточно заборонена електроенергія з Росії, а також план розвитку промисловості», – сказав перед голосуванням за новий склад Кабміну «Радіо Свобода» депутат від «Батьківщини» Валентин Наливайченко.

Зображення «Баба і кіт»/Facebook

Тим часом, виступаючи перед голосуванням за своє призначення, Денис Шмигаль назвав цілями нового Кабміну ті ж цілі, які ставив Зеленський перед урядом Гончарука, але які той уряд до кінця не довів. Зокрема, йдеться про посилення економічного блоку – зростання промисловості й аграрного сектору, продовження реформи децентралізації і проектів «Велике будівництво», доступних кредитів для малого бізнесу й іпотечних – для населення, а також, звичайно ж, завершення війни на Донбасі і повернення Криму. Крім того, він збирається збільшити соцвиплати, зменшити розміри зарплат і премій посадовцям та погасити заборгованість перед шахтарями.

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Згідно з декларацією Дениса Шмигаля за 2019 рік, його сім’я має будинок у Львові, нежитлову будівлю в Кам’янці-Бузькій, гараж, кілька земельних ділянок у Львові та області і Land Rover 2016 року. Майже все це майно записане на дружину прем’єра Катерину, сам він володіє лише гаражем і однією ділянкою.

Також Денис Шмигаль задекларував мунулого року майже 3,4 млн грн особистого доходу, з яких тільки 230 тисяч він отримав за роботу головою Івано-Франківської ОДА, а решту – за роботу у ДТЕК, де він, відповідно до декларації, надалі лишався оплачуваним консультантом.

У нового прем’єра є дві дочки – Анна і Софія. Про них він згадав і під час представлення своїх міністрів – коли забув про єдину жінку у своєму уряді міністерку соцполітики Марину Лазебну.

«Міністр соціальної політики України, кандидат наук, жінка – до вашої уваги Лазебна Марина Володимирівна. І це початок гендерної експансії в цей уряд. Я – батько двох доньок, мене важко звинуватити в сексизмі, повірте», – сказав Денис Шмигаль після того, як йому нагадали про міністерку соцполітики.

Ілюстрація Олександра Грехова/Twitter

У його уряді лишається ще 4 вільні вакансії – міністрів освіти, культури, агропромислового комплексу та енергетики.