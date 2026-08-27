КПП «Даріалі»

17 громадян України понад рік живуть у підвалі на російсько-грузинському кордоні. Росія вислала їх через порушення міграційних правил, а Грузія не приймає через відсутність необхідних документів. Повертатися в Україну чоловіки бояться через ризик мобілізації. Про це повідомило незалежне російське онлайн-видання «Медіазона».

За словами українців, улітку 2025 року на КПП «Даріалі» одночасно перебували майже сто громадян України. Люди спали по черзі – на трьох був один матрац, а підлогу регулярно заливала вода. У приміщенні немає вентиляції, а з труби на стелі капає вода.

Частина українців залишила пункт після того, як їхні особи підтвердили в українському посольстві. Деякі ж чекали місяцями в умовах нестачі їжі та медичної допомоги, стверджує видання.

Адвокатка Дар’я Самодурова, яка представляє інтереси українців, розповіла, що влітку 2025 року вони намагалися протестувати, зокрема оголошували голодування. Згодом умови дещо покращилися: українцям дозволили в будь-який час відвідувати туалет і виходити на балкон, який провітрюють. Водночас душу в підвалі немає – митися доводиться водою з відра.

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За словами Самодурової, прикордонники не допускають до українців медиків і правозахисників. Представники українського консульства періодично привозили допомогу від грузинських волонтерів і обговорювали з чоловіками можливості виїзду.

У серпні 2025 року 65 українців, серед яких 10 жінок, спеціальним рейсом вирушили до Кишинева, а звідти – в Україну. Перед поверненням консули нібито запевняли чоловіків, що вони матимуть щонайменше шість місяців для спілкування з рідними, реабілітації та адаптації, додає адвокатка.

«У Кишиневі їх висадили, звідти – до Одеси, там на військово-лікарську комісію. У когось немає пальців, а все одно визнали придатним. Не взяли ось чоловіка з туберкульозом четвертої стадії та іще одного, який пересувається на милицях», – заявив один з українців.

Через кілька тижнів деякі з тих, хто виїхав, вийшли на зв’язок: вони розповіли, що після ВЛК їх відправили до навчальних частин, не давши побачитися з рідними.

Після цього ті, хто залишився на кордоні, відмовилися повертатися в Україну через страх бути відправленими на фронт.

Наразі в підвалі залишаються 17 українців. Волонтери продовжують забезпечувати їх продуктами та необхідними речами, однак ресурси майже вичерпалися. За даними правозахисників, також не вистачає грошей на необхідні ліки для людей з ВІЛ та відкритою формою туберкульозу.

Отримати нові українські закордонні паспорти чоловіки також не можуть, оскільки в Грузії немає відділення української служби «Документ», яке працює в деяких країнах Євросоюзу.

Правозахисники намагалися домогтися для українців міжнародного захисту. У липні 2026 року чоловіки подали заяви та пройшли співбесіди, однак отримали відмову від міграційних органів, а згодом і суду. За словами адвокатів, проти надання захисту виступив департамент контррозвідки грузинської Служби державної безпеки.

Грузинські спецслужби заявили про нібито загрозу національній безпеці, однак точні причини засекречені. Водночас із 17 українців семеро не мають судимостей.

Після відмови у міжнародному захисті українці втратили статус шукачів притулку – їх можуть депортувати.

Своєю чергою МВС Грузії пояснило відмову впускати українців до країни їхніми судимостями, наголошуючи, що продовжує переговори з Києвом та міжнародними організаціями щодо їхнього «організованого, безпечного та добровільного повернення на батьківщину».

Оскаржити рішення в межах Грузії більше неможливо. Адвокатка Дар’я Самодурова вимагати захисту українців через міжнародні інстанції, пише «Медіазона».

Нагадаємо, у березні 2025 року російський лідер Владімір Путін підписав указ, згідно з яким українці, які нібито незаконно перебувають у Росії, мають до 10 вересня або виїхати з країни, або узаконити свій статус. У результаті у транзитній зоні між кордонами Росії та Грузії застрягли десятки людей.

Україна неодноразово закликала РФ відправляти громадян безпосередньо на кордон України, а не Грузії. Там також заявили, що різке збільшення кількості депортованих може свідчити про «сплановану російську операцію проти України».

У серпні 2025 року МЗС повідомляло, що разом з посольствами України в Грузії та Молдові, причетними українськими відомствами, грузинською та молдовською сторонами продовжує працювати над поверненням решти громадян, які хочуть репатріюватись до України.