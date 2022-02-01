Депутат назвав пошкодження його автомобіля «політичним тиском»

Депутат Хустської міськради Денис Величко заявив про обстріл свого авто невідомими. За його словами, вночі на вівторок, 1 лютого, по вікнах припаркованого біля дому автомобіля здійснили кілька пострілів, а на колесах порізали шини. Поліція наразі встановлює причетних до цього інциденту осіб, сам Денис Величко назвав цей інцидент тиском на фракцію Радикальної партії у міськраді.

Про інцидент із автомобілем депутата Хустської міськради у вівторок, 1 лютого, повідомила прес-служба Радикальної партії. Як зазначається у повідомленні, пошкоджений автомобіль виявили біля будинку Дениса Величка. «У ніч на 1 лютого в Хусті стався напад на автівку Дениса Величка – депутата Хустської міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка. У автівки порізані шини коліс та виявлені отвори від куль на склі. Пошкоджене авто депутат виявив біля свого будинку, де залишив його ввечері. За фактом пошкодження автомобіля він звернувся до правоохоронних органів. Сам Денис називає факт злочину політичним тиском на нього та політичну силу, яку він представляє в міській раді», – повідомила прес-служба партії.

У Нацполіції Закарпаття ZAXID.NET підтвердили факт пошкодження автомобіля, уточнивши, що правоохоронців на місце події викликав сам постраждалий.

У офіційному повідомленні самих правоохоронців вказано, що експерти виявили на вікнах авто наскрізні пошкодження. «За викликом прибули співробітники Хустського районного управління поліції. На транспортному засобі слідчі зафіксували порізи на шинах та наскрізні пошкодження на вікнах. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти поліції», – зазначають у прес-службі поліції.

За словами брата депутата Дмитра Величка, який очолює «Радикальну партію Ляшка» у Закарпатській області, це не перший випадок пошкодження майна депутатів партії. «Попередня «акція» залякування вже була влітку минулого року, коли і моїй, і Денисовій автівкам теж порізали колеса. Зловмисників тоді так і не», – заявив Дмитро Величко.

Наразі поліція шукає свідків та причетних до цього інциденту осіб.