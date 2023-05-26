Вдома у 37-річного посадовця правоохоронці провели обшук

На Рівненщині депутата однієї з міських рад викрили на отриманні хабара від підприємиці. За гроші він допоміг їй отримати дозвіл на розміщення мобільної кав'ярні. Наразі слідство не розголошує імені чоловіка, однак відомо, до він є керівником відділу містобудування та архітектури і водночас депутатом однієї з міських рад Сарненського району.

Про вручення йому підозри стало відомо у п'ятницю, 26 травня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини.

Як встановило слідство, 37-річний службовець пообіцяв підприємиці вплинути на голову міської ради щодо прийняття позитивного рішення та надання дозволу на розміщення мобільної кав'ярні, видачі паспорта прив’язки, а також підписання договору строкового сервітуту земельної ділянки.

За свою допомогу він просив фінансову винагороду, яку необхідно було перерахувати на банківський рахунок. Підприємиця на це погодилась. Тож після оформлення документації отримав від неї 8,5 тис. грн через карткові рахунки інших осіб, які перебували у його користуванні.

«Під час проведення обшуку за місцем проживання фігурант кримінального провадження намагався знищити речові докази, зокрема ноутбук та носій інформації, які підтверджують причетність до скоєного злочину. Утім, слідчі слідчого управління зібрали достатню доказову базу для повідомлення 37-річному службовцю про підозру», – йдеться у повідомленні.

Йому інкримінують порушення ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від двох до п'яти років тюрми. Також вирішується питання про відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу.