Депутати дозволили збільшити площу найменшого міста Закарпаття
Наразі площа Перечина складає 745 га
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Депутати Закарпатської обласної ради погодили проєкт землеустрою щодо зміни меж міста Перечина. Рішення ухвалили на сесії у четвер, 10 вересня.
Обранці розглянули клопотання Перечинської міської ради від 27 серпня та врахували висновок постійної комісії облради з питань регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна та приватизації.
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«Погодити проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж Перечина, згідно з яким загальна площа міста становитиме 1254,01 га», – йдеться у рішенні Закарпатської облради.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Колишній районний центр поблизу Ужгорода є найменшим містом на Закарпатті. Наразі площа Перечина складає 745 га, тут є 41 вулиця, дві площі та шість провулків. Статус міста Перечин отримав у 2004 році.
Розвиток міста під час війни
З початком повномасштабного вторгнення РФ у Перечин релокувалися кілька потужних підприємств, серед яких Краматорський завод важкого верстатобудування. У серпні 2023 року уряд погодив створення у Перечині індустріального парку «Френдлі Віндтехнолоджі» за назвою компанії, що реалізовує проєкт спорудження вітроелектростанцій на Закарпатті.
У липні 2025 року Краматорський завод замовив зведення у Перечині комплексу багатоповерхівок на понад 5 тис. мешканців. Після цього населення міста, яке до 2022 року становило 6,5 тис. людей, може зрости удвічі.
У 2025 році в Перечині відкрили релокований з Донеччини Перший Краматорський ліцей, а нещодавно – приватну Karpaty International School, де здобуватимуть освіту майже 900 дітей.
Ініціатором створення школи став співзасновник групи компаній «Вітропарки України», екснардеп з Краматорська Максим Єфімов. У травні він став почесним громадянином міста Перечин і пообіцяв, що подарує громаді стадіон із сучасним спортивним комплексом для розвитку футболу.