Депутати ЛОР попрацювали до обіду і розійшлися

У вівторок, 19 вересня, депутати Львівської облради зібралися на засідання після майже двомісячної перерви. Одним із основних на позачерговій сесії мало бути звернення до керівництва держави щодо недопущення вилучення з місцевих бюджетів сплаченого військовими ПДФО. Однак, до його розгляду обранці не дійшли, не зібралися на засідання після обідньої перерви.

До обіду депутати Львівської облради розглянули об’єднання львівської обласної лікарні «Охматдит» та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, реорганізували Львівське обласне патологоанатомічне бюро та Львівську обласну лікарню відновного лікування №3, приєднавши їх до Львівської обласної лікарні.

Також заслухали інформацію про виконання показників обласного бюджету та обласних програм.

Після обіду обранці не зібралися на засідання. Прийшли 33 із потрібних для прийняття рішень 43 депутатів. Зокрема, в повному складі не прийшли депутати фракції «Голос», «Самопомочі», а також частина депутатів «Європейської солідарності» та інших фракцій.

Не розглянутими залишилися питання про обмеження непершочергових видатків обласного бюджету та звернення до керівництва держави щодо недопущення вилучення з місцевих бюджетів «військового» ПДФО. Звернення щодо ПДФО було одним із приводів для скликання позачергової сесії, однак до його розгляду обранці не дійшли.

Востаннє депутати збиралися на засідання чергової сесії 25 липня. Коли відбудеться наступне засідання, вирішуватимуть під час наради з керівниками фракцій.