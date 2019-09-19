Депутати міськради не підтримали петицію про будівництво крематорію у Львові

Крематорій на цвинтарі Пер-Лашез у Парижі

Депутати Львівської міської ради не підтримали петицію про будівництво крематорію у Львові. За відповідну ухвалу проголосувало лише 30 депутатів з 48 присутніх у сесійній залі.

Петицію «Про відкриття крематорію» зареєстрував на сайті місцевих петицій 19 червня львів’янин Андрій Ходань. На його думку, саме будівництво крематорію допоможе розв'язувати проблему із нестачею місць для поховань у Львові.

«Наявні в місті кладовища переповнені, площі, які вони займають використовуються неефективно. На кладовищах процвітає тіньовий бізнес продажу місць. Багато могил покинутих, або недоглянутих… Кремація та облаштування на кладовищах відведених місць для поховань кремованих останків, стандартизація надгробків та зменшення потреби у площах кладовищ та раціональне їх використання – здатні суттєво покращити ситуацію та полегшити для багатьох львів’ян процес прощання з померлими та догляду за місцем поховання», – йдеться у тексті петиції.

13 серпня ця петиція набрала необхідних 500 голосів. Однак депутати Львівської міськради під час сесії 19 вересня не підтримали цю петицію. Голосування за цю петицію не супроводжувалось обговоренням, тому незрозуміло, чим керувались депутати, які не голосували за цю ухвалу.

Зазначимо, що останнім часом тему будівництва крематорію у Львові активно обговорюють. Міський голова Львова навіть створив спеціальну робочу групу, яка має вирішити, чи можливо збудувати крематорій у місті.

Нагадаємо, що у квітні львівська мерія заявила про потребу придбання земельної ділянки під нове міське кладовище. Загалом у Львові налічується 12 цвинтарів, з них діючими вважаються лише чотири. При цьому поховання дозволені лише на Голосківському кладовищі. На Янівському, Сихівському і Личаківському дозволено лише підхоронювати на вже існуючі ділянки.