Причиною звільнення Олега Коцюби стала заборгованість аеропорту перед працівниками

Депутати Закарпатської облради провалили голосування за поновлення на посаді директора ужгородського аеропорту Олега Коцюби. Рішення розглядали на сесії 18 вересня.

Рішення про поновлення директора Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» винесли на сесію, щоб виконати постанову суду. У лютому 2023 року Закарпатський апеляційний суд задовольнив позов Олега Коцюба, зобов’язавши Закарпатську облраду, окрім поновлення директора на посаді, виплатити йому понад 770 тис. грн за час вимушеного прогулу.

За поновлення Олега Коцюби на посаді директора аеропорту проголосували 4 з 47 депутатів, присутніх на сесії 18 вересня. Зазначимо, Закарпатська облрада оскаржує рішення суду про поновлення Олега Коцюбі у касації. Справу розглядатиме Верховний суд.

Нагадаємо, Олега Коцюбу звільнили під час сесії Закарпатської обласної ради 19 травня 2022 року. Причиною такого кроку стала заборгованість аеропорту перед працівниками підприємства та відсутність відповідей керівника КП на запити керівництва та депутатів обласної ради.

Олег Коцюба назвав це рішення незаконним, а звинувачення тодішнього голови облради Володимира Чубірка щодо невиплати зарплат і заборгованості перед Пенсійним фондом – безпідставними.

Додамо, що з липня 2020 по лютий 2021 року Олег Коцюба був заступником голови Закарпатської ОДА, а доти працював першим заступником начальника Департаменту контррозвідки СБУ.