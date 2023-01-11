Неподалік села Подільське автобус з'їхав на узбіччя дороги і перекинувся

На Хмельниччині дев'ятеро пасажирів постраждали внаслідок перекидання рейсового автобуса, який їхав з Харкова до Ужгорода. З наразі невідомих причин 48-річний водій вночі допустив з'їзд автобуса в кювет, де він перекинувся. Травми різного ступеня важкості отримали дев'ятеро пасажирів, серед них – дев'ятирічна дитина.

Аварія сталась близько 02:50 у середу, 11 січня, на автодорозі «Стрий-Ізварине» поблизу села Подільське Хмельницького району.

«48-річний житель Полтавської області, керуючи рейсовим мікроавтобусом Mercedes Sprinter сполученням «Харків-Ужгород» допустив з’їзд на узбіччя дороги з подальшим перекиданням транспортного засобу», – повідомляють обставини аварії у прес-службі поліції Хмельниччини.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждали дев’ять пасажирів, серед яких дев'ятирічна дитина. Чи є серед них потерпілі у тяжкому стані, невідомо.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що напередодні, 10 січня, біля цього ж села сталась аварія, у якій загинув 22-річний мешканець Вінничини. Юнак, який їхав за кермом Audi, зіткнувся з вантажівкою. Від важких травм він загинув на місці ДТП.