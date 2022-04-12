В Івано-Франківській області податківці оштрафували дев'ятьох підприємців, у яких не працювали термінали для безготівкових розрахунків. За таке порушення передбачений штраф у 12 тис. грн. Повідомляється, що крім неробочих терміналів, податківці зафіксували і випадки продажу алкоголю і сигарет без акцизних марок.

Як повідомляє місцеве видання «КУРС», порушення виявили під час перевірки десятьох підприємців, на яких були скарги від громадян. В результаті перевірок на території Івано-Франківської області виявили 9 випадків не забезпечення можливості проведення розрахунків з електронних платіжних засобів; 8 випадків не проведення розрахунків через реєстратори розрахункових операцій; 2 випадки не облікованого підакцизного товару; 2 випадки зберігання алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

«За вказані порушення на винних осіб складено 17 протоколів про адміністративні правопорушення, за якими передбачено адміністративний штраф в сумі близько 12 тисяч грн, а очікувана сума штрафних санкцій за вказаними перевірками складає 378,9 тис. грн», — йдеться у повідомленні.

Громадян просять у разі виявлення порушень звертатися до Головного управління ДПС в Івано-Франківській області за телефоном 0680788843 або (0342) 771901.