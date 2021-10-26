Деякі фігуранти санкційних списків Ради національної безпеки та оборони встигли заздалегідь переоформити свої активи ще до введення проти них обмежень. Це може свідчити про витоки інформації в РНБО, йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти наводять приклад з санкціями РНБО проти «топ-10 контрабандистів», указ щодо яких президент Володимир Зеленський підписав ввечері 3 квітня. За день до того, 2 квітня, один із фігурантів списку Валерій Пересоляк зник з переліку засновників двох багатомільйонних будівельних компаній. Того ж дня зі складу своєї компанії ТОВ «Міра» вийшов інший фігурант санкцій – Віктор Шерман.

Витік даних міг статися і під час введення другого пакету санкцій. Вони були анонсовані ще 15 квітня, але відповідний указ Зеленський підписав лише на шостий день – 21 квітня. Перед тим, як рішення набуло чинності, Едуард Кукоба вийшов з трьох підприємств. Під санкції потрапила його лише одна компанія – ТОВ «Вілла Дель Ре».

Водночас Олександр Черепинський устиг вийти зі складу засновників або бенефіціарів не менше шести підприємств. На п’ять із шести цих підприємств санкції не наклали. За даними журналістів, він починав виводити свої підприємства ще 12-13 квітня, тобто ще до оголошення введення санкцій.

Подібна ситуація сталася і під час третього санкційного пакету. РНБО оголосила його ще 30 липня, але Зеленський підписав відповідний через два місяці – 8 жовтня. В цей проміжок часу Валерій Фальковський встиг переписати своє підприємство «Навитайм».

Санкції проти контрабандистів: що відомо

2 квітня РНБО ввела санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також низки як українських, так і закордонних компаній (серед них 13 львівських і 11 – російських). Як заявляв тоді президент України Володимир Зеленський, збитки від контрабанди сягають 300 млрд грн. Крім того, за результатами засідання РНБО понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків. Однак усі відсторонені за рішенням РНБО львівські митники згодом повернулися на посади.

15 квітня РНБО запровадила санкції проти ще 13 контрабандистів, а також проти низки компаній, 18 з яких – львівські. 30 липня під санкції також потрапили 24 компанії, афілійовані з трьома підсанкційними контрабандистами.