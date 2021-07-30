Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширила список контрабандистів, до яких вводяться санкції, повідомив її секретар Олексій Данілов.

«Як ви усі вже знаєте, ми почали свого часу працювати з категорією людей, яких називають в народі контрабандистами. Не усі з них увійшли до попередніх списків. Ці списки були доповнені. На цей раз список формувала не Служба безпеки України, а МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським. До цього списку увійшли три фізичні особи», – сказав Данілов на брифінгу після засідання РНБО в п’ятницю, 30 липня, повідомила «Українська правда».

За його словами, у список потрапили:

Олександр Акст, громадянин Німеччини 1986 р.н.;

українець Валерій Фальковський, 1974 р.н;

українець Владислав Студенець, 1984 р.н.

Окрім того, під санкції також потрапили 24 компанії, які з ними пов’язані.

Що відомо про Акста, Фальковського і Студенця

Про Олександра Акста відомо, що він контролює компанію «Преміум-пакет». Як повідомляв у травні цього року сайт «Цензор.НЕТ» писав, що ця компанія працює під «дахом» СБУ. Того ж місяця в Одесі затримали чотири тонни контрабандного одягу, який ця компанія ввезла нелегально.

Про Валерія Фальковського відомо, що він пов’язаний із двома одеськими компаніями – ПП «НАВИТАЙМ» і «УРБАН СПЕЙС».

Владислав Студенець пов’язаний із кількома компаніями у різних регіонах України. Деякі з них припинили роботу, а деякі ще працюють. Кілька з них також зареєстровані в Одесі.

Санкції проти контрабандистів: що відомо

2 квітня РНБО ввела санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також низки як українських, так і закордонних компаній (серед них 13 львівських і 11 – російських). Як заявляв тоді президент України Володимир Зеленський, збитки від контрабанди сягають 300 млрд грн. Крім того, за результатами засідання РНБО понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків. Однак усі відсторонені за рішенням РНБО львівські митники згодом повернулися на посади.

15 квітня РНБО запровадила санкції проти ще 13 контрабандистів, а також проти низки компаній, 18 з яких – львівські.