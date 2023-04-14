Сили російського спецназу зазнали значних втрат в Україні. Деякі підрозділи втратили 90-95% бійців. Про це із посиланням на секретні документи Пентагону повідомляє The Washington Post.

Такий рівень втрат у США пояснюють тим, що російське командування використало спецназ не за призначенням. Як правило, у задачах спецназу секретні місії, але елітні підрозділи посилали прямо на передову разом із звичайною піхотою. Як йдеться у документі, під час підрахунку втрат використовувалися супутникові знімки місць дислокації підрозділів.

Так, 22-а та дві інші бригади російського спецназу втратили 90-95% особового складу. У 346-й бригаді спецназу із 900 осіб залишилося 125. При цьому в документах не уточнюється, скільки силовиків було вбито, а скільки поранено.

У документах наголошується, що солдатам спецназу потрібно не менше чотирьох років спеціальної підготовки, а отже, Росії може знадобитися ціле десятиліття, щоб поповнити втрати.

На початку квітня газета The New York Times у своєму матеріалі розповіла, що Пентагон розслідує витік секретних документів, які стосуються планів США й НАТО щодо контрнаступу ЗСУ. Наступного дня тематика викрадених документів розширилась – у ще одній партії опублікованих файлів йшлось про те, що США нібито шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною.

Про що йдеться в нібито секретних американських документах – читайте у нашій статті.