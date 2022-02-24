Деякі цифрові документи в Дії будуть недоступні до стабілізації ситуації
Це потрібно для захисту цифрових даних
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Персональні дані українців захищені, запевняють в Мінцифри
Задля забезпечення безпеки даних цифрові документи в Дії будуть недоступні, повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Міністерства цифрової інформації.
«Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців. Тому деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку Дія будуть недоступними», – ідеться в повідомленні.
У міністерстві нагадують, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені.
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