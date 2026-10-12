Олексій Сухачов на спортмайданчику в Києві

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов уперше прокоментував розслідування про 143 об’єкти нерухомості, які отримав його рідний брат Олександр у Харкові. Він заявив, що оприлюднена інформація не відповідає дійсності. Про це повідомила агенція «Слідство.Інфо» в понеділок, 12 жовтня.

Уранці 8 жовтня журналіст «Слідства.Інфо» Олег Котюжанський підійшов до директора ДБР Олексія Сухачова на громадському спортивному майданчику в Солом’янському районі Києва. Він запитав, як брату посадовця вдалося придбати 143 об’єкти нерухомості за заниженими цінами. Натомість Сухачов заявив про порушення особистого простору та поскаржився, що журналіст зіпсував йому тренування й настрій.

«По-перше, ви в особистий простір зараз заходите, я займаюсь спортом. По-друге, це життя мого брата. Інформація взагалі не відповідає дійсності. Ви мені зруйнували все тренування, настрій робочий… Зверніться до мого брата, я тут до чого?», – зазначив Олексій Сухачов.

Доповнено. Згодом «Слідство.Інфо» повідомило, що охорона, яка була з директором ДБР, штовхала журналіста Олега Котюжанського та намагалася вигнати його зі спортивного майданчика.

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За словами Олега Котюжанського, Сухачова на майданчику оточували кілька чоловіків у чорному. Один із них одразу почав затуляти телефон, на який журналіст знімав відео.

«Мене відтіснили. Потім я підійшов знову, представився, поставив запитання, і вже інший чоловік у чорному перегородив шлях, теж почав перешкоджати зйомці, наказував прибрати телефон, казав, що він є співробітником правоохоронного органу, і теж відтісняв мене», – розповів журналіст.

Нагадаємо, 17 липня вісім українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 обʼєкти нерухомості Олександра Сухачова, який є братом директора ДБР Олексія Сухачова. Матеріал підготували журналісти «Слідства.Інфо» спільно з «Центром протидії корупції», однак його публікацію тоді заборонив суддя Печерського суду Сергій Вовк. Журналісти заявили про незаконність рішення та спробу обмежити свободу слова.

«У самому розслідуванні йшлося про набуття у сумнівний спосіб братом Олексія Сухачова 143 обʼєктів нерухомості – квартир та офісів. Інформацію про ці об’єкти нерухомості виявили під час аналізу відкритих державних реєстрів. Перед публікацією розслідування запит про обʼєкти нерухомості надіслали до директора ДБР та ТОВ “Парковий-2”, яке має зв’язок із братом Сухачова. Саме після запиту до компанії, повʼязаної із братом директора ДБР, розпочалося судове переслідування авторів матеріалу», – повідомили у ЦПК.

Детально ознайомитися з розслідуванням можна за посиланням.

24 вересня Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду Києва про заборону публікації розслідування.