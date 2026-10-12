Директор ДБР Сухачов уперше прокоментував розслідування про 143 квартири брата
Олексій Сухачов порадив журналістам звернутися до його брата
Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов уперше прокоментував розслідування про 143 об’єкти нерухомості, які отримав його рідний брат Олександр у Харкові. Він заявив, що оприлюднена інформація не відповідає дійсності. Про це повідомила агенція «Слідство.Інфо» в понеділок, 12 жовтня.
Уранці 8 жовтня журналіст «Слідства.Інфо» Олег Котюжанський підійшов до директора ДБР Олексія Сухачова на громадському спортивному майданчику в Солом’янському районі Києва. Він запитав, як брату посадовця вдалося придбати 143 об’єкти нерухомості за заниженими цінами. Натомість Сухачов заявив про порушення особистого простору та поскаржився, що журналіст зіпсував йому тренування й настрій.
«По-перше, ви в особистий простір зараз заходите, я займаюсь спортом. По-друге, це життя мого брата. Інформація взагалі не відповідає дійсності. Ви мені зруйнували все тренування, настрій робочий… Зверніться до мого брата, я тут до чого?», – зазначив Олексій Сухачов.
Доповнено. Згодом «Слідство.Інфо» повідомило, що охорона, яка була з директором ДБР, штовхала журналіста Олега Котюжанського та намагалася вигнати його зі спортивного майданчика.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За словами Олега Котюжанського, Сухачова на майданчику оточували кілька чоловіків у чорному. Один із них одразу почав затуляти телефон, на який журналіст знімав відео.
«Мене відтіснили. Потім я підійшов знову, представився, поставив запитання, і вже інший чоловік у чорному перегородив шлях, теж почав перешкоджати зйомці, наказував прибрати телефон, казав, що він є співробітником правоохоронного органу, і теж відтісняв мене», – розповів журналіст.
Нагадаємо, 17 липня вісім українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 обʼєкти нерухомості Олександра Сухачова, який є братом директора ДБР Олексія Сухачова. Матеріал підготували журналісти «Слідства.Інфо» спільно з «Центром протидії корупції», однак його публікацію тоді заборонив суддя Печерського суду Сергій Вовк. Журналісти заявили про незаконність рішення та спробу обмежити свободу слова.
«У самому розслідуванні йшлося про набуття у сумнівний спосіб братом Олексія Сухачова 143 обʼєктів нерухомості – квартир та офісів. Інформацію про ці об’єкти нерухомості виявили під час аналізу відкритих державних реєстрів. Перед публікацією розслідування запит про обʼєкти нерухомості надіслали до директора ДБР та ТОВ “Парковий-2”, яке має зв’язок із братом Сухачова. Саме після запиту до компанії, повʼязаної із братом директора ДБР, розпочалося судове переслідування авторів матеріалу», – повідомили у ЦПК.
Детально ознайомитися з розслідуванням можна за посиланням.
24 вересня Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду Києва про заборону публікації розслідування.