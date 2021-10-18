Дмитро Ламза продовжує керувати школою після подання першого позову

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов із вимогою визнати протиправним наказ Міністерства охорони здоров’я України про затвердження переліку професій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації від Covid-19.

Як повідомила прес-служба ОАСК в понеділок, 18 жовтня, позов подав Дмитро Ламза. Як з’ясувалося, він є директором однієї з київських шкіл.

«Зокрема, він просить ОАСК визнати протиправним та нечинним наказ Міністерства охорони здоров’я України, датований 4 жовтня 2021 року “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням”. Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК зупинити дію відповідного наказу МОЗ», – йдеться в повідомленні.

Наразі суд вирішує, чи є правові підстави відкривати провадження за позовом.

Дмитро Ламза – директор спеціалізованої школи №210 Оболонського району Києва з поглибленим вивченням російської мови. Раніше він уже оскаржував у ОАСК постанову уряду, яка забороняє дітям відвідувати заклади освіти за умови, якщо менш як 80% їхніх працівників вакциновані проти коронавірусу. Рішення з цього приводу наразі немає.

Коментуючи такі дії директора школи, освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляв, що йому шкода, що директори шкіл поповнили лави антивакцинаторів.