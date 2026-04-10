Городоцький районний суд Хмельницької області виніс вирок директору приватного підприємства «Курорт Еко Сервіс» Олегу Смицу за самовільне захоплення землі. Обвинувачений без дозвільних документів засіяв п’ять ділянок соєю, за що отримав 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 6 квітня, восени 2025 року Олег Смиц засіяв п’ять ділянок у Сатанівській громаді. За даними слідства, він не мав жодних дозвільних документів, а землі призначалися для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

Своїми діями обвинувачений завдав громаді понад 1,8 млн грн збитків. У суді він визнав провину та уклав відповідну угоду з прокурором.

Суддя Сергій Шинкоренко визнав Олега Смица винним за ч. 2 ст. 197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки в охоронних зонах) і призначив штраф у розмірі 17 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, приватне підприємство «Курорт Еко Сервіс» зареєстроване у 2013 році в смт Сатанів. Основні види діяльності компанії – забір, очищення та постачання води, а також вирощування зернових культур.