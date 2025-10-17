Збитки державі від незаконного видобутку вапняку оцінюють у 240.млн грн

Директора кар’єру у Кам’янець-Подільському районі підозрюють в організації незаконного видобутку вапняку. Попередньо посадовець майже у п’ять разів перевищив дозволені норми видобутку породи, чим завдав довкіллю шкоди на 240 млн грн. Про це повідомив 17 жовтня Офіс генпрокурора.

За даними слідства, протягом двох років керівник підприємства видобув майже 237 тис. тонн вапняку при дозволених 50 тис. тонн. Згодом він продав незаконно отриману продукцію та заробив близько 57 млн грн.

«Такі дії спричинили значну шкоду навколишньому середовищу – її розмір попередньо оцінено майже у 240 млн грн», – повідомляють правоохоронці.

Прізвища підозрюваного наразі не розголошують. За незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 3 ст. 240 КК України) та відмивання грошей (ч. 1 ст. 209 КК України) директору карʼєру загрожує до шести років увʼязнення. Наразі посадовцю обирають запобіжний захід.