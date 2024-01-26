Стрийський міськрайонний суд Львівщині визнав винним у неналежному виконанні обов’язків щодо виховання дитини директора місцевого училища Віталія Никифоріва, оскільки неповнолітня учениця училища, опікуном якої він є, потрапила до лікарні з алкогольною інтоксикацією. Суд оштрафував його на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, директор Вищого професійного училища №8 у Стрию Віталій Никифорів недбало ставився до виконання обов’язків щодо виховання дитини, як наслідок неповнолітня дівчина, опікуном якої він є, 28 жовтня 2023 потрапила до лікарні з алкогольною інтоксикацією. Щодо Віталія Никифоріва поліція склала протокол про адмінправопорушення.

У постанові суду вказано, що вранці 28 жовтня «швидка» забрала з вулиці неповнолітню дівчину, її доставили у лікарню з алкогольною інтоксикацією. Зі слів дівчини, вона є сиротою, переселенка із Запорізької області, її опікуном є директор училища, в якому вона навчається. У своїх письмових поясненнях Віталій Никифорів визнав, що є опікуном цієї дівчини та пообіцяв провести виховну бесіду. На засідання суду чоловік не прийшов.

Справу розглянула суддя Вікторія Бучківська, яка дослідила усі матеріали та визнала чоловіка винним у неналежному виконанні обов’язків щодо виховання дитини, призначивши йому 850 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.