Директора однієї з районних лікарень Закарпаття підозрюють у придбанні систем для ПЛР-тестів із завищеною ціною. За версією прокуратури, лікар перерахував компанії 245 тис. грн ПДВ, хоча знав, що замовники звільняються від податків при придбанні товарів для боротьби з Covid-19.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, директор райлікарні уклав договір із товариством на закупівлю обладнання для проведення ПЛР-тестування за державні кошти. За це перерахував постачальнику майже 1,5 млн грн включно з ПДВ.

«Підозрюваний достеменно знав, що з березня 2020 року зміни до Податкового кодексу України передбачали, що при придбанні товарів для боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19 замовник звільняється від оподаткування. Так, товариству безпідставно перераховано 245 тис. грн податку на додану вартість, а громаді завдано збитків на цю суму», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Директору однієї з центральних районних лікарень оголосили про підозру ч. 1 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам).