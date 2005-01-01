Дітям-сиротам з ОРДЛО дозволили ставати на квартирний облік за місцем реєстрації переселенців

В Україні набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа».

Згідно з документом, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб, повідомив телеканал «112 Україна».

Верховна Рада ухвалила цей закон 8 лютого 2018 року 255 голосами народних депутатів. Документ офіційно опублікували в «Голосі України» 27 лютого 2018 року.