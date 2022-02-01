Мобільні бригади виїжджають у віддалені села Львівщини, щоби вакцинувати якомога більше людей. Загалом від початку кампанії вакцинації в області вже щепили майже два мільйони мешканців. Та після свят темпи імунізації в регіоні суттєво знизилися. Щоби виправити ситуацію, проводити потужнішу вакцинацію вирішили у віддалених селах області, адже там ситуація із захистом населення від коронавірусу найменш втішна.

Тож ледь не щодня мобільні бригади виїжджають у різні населені пункти Львівщини. Медики постійно наголошують: щеплені, навіть якщо хворіють, то у легкій формі, зазвичай, вони не потребують госпіталізації. І, переважно, за декілька днів почуваються майже здоровими.

«Вакцина везеться у спеціальній сумці-холодильнику, яка обладнана спеціальними кишенями. Тут вкладається холод, посередині ми зберігаємо вакцину. Зараз ми маємо вакцину Pfizer», – розповіла завідувачка Іванівської амбулаторії Ганна Кривоніс.

Підготувавши вакцину, мобільна бригада вирушає на імунізацію. З амбулаторії Іванівки, що у Перемишлянському районі, прямують до сусіднього села – Тучне. Медикам потрібно здолати близько 20 км бездоріжжям. Півгодини у дорозі і мобільна бригада прибуває на місце. Облаштовувати тимчасове місце вакцинації беруться у фельдшерсько-акушерському пункті.

«На столі обов’язково має бути коробка безпечної утилізації, вона має максимально близько стояти до медсестри. Тут має бути місце, де ми тримаємо вакцину. Ну і шприци, вата й антисептик, щоб перед кожним пацієнтом обробляти руки. Також – адреналін, нашатирний спирт, це те, що дуже необхідне, Окрім того, в іншій сумці є те, що не дуже необхідне, але може знадобитися», – пояснила Ганна Кривоніс.

Мешканці села на вакцинацію не забарилися, адже така нагода їм трапляється не щодня. Першим вакцинуватиметься пан Зеновій. Та спершу лікарка розпитує його про самопочуття.

«Сестра моя вакцинувалася, її чоловік і діти. Вони в Перемишлянах живуть. А я їздив до них, вони порадили, що треба обов’язково провакцинуватися, що мені це не зашкодить», – пригадує мешканець села Тучне пан Зеновій.

Наступною вакцинується Ганна. Їй 71 рік.

«Нічого не боліло, то не перший раз укол мені роблять. Думаю, можливо, легше перейде хвороба, якщо захворію», – каже пані Ганна.

До вакцинації мешканців закликає тутешній фельдшер. Йому селяни довіряють.

«Сьогодні я ще зранку перейшов деякі сім’ї, ті, що вважаю, можуть потенційно щепитися. Я їм пояснив, якщо з ними станеться біда, то й швидка може не встигнути довезти. А я їх лікувати вдома не зможу. На коронавірус зараз цілими сім'ями хворіють. Десь шість сімей хворі. Люди не слухають священиків, цілують ікони і від хворої людини інфікуються», – розповів фельдшер села Тучне Микола Данилків.

Деякі селяни прийшли до фельдшерського пункту, щоб отримати вже другу дозу.

«Та атакує пандемія. А я, хоч старий вже, але хочу ще кілька років протягнути. Та хвилююся! А хто не хвилюється? Хіба дурак, або труп. Я хвилююся, але як треба, то треба», – каже мешканець села Тучне пан Зеновій.

У селі Тучне проживає близько трьохсот мешканців. І трохи менше половини вже вакцинувалися. Мобільні бригади медиків спеціально виїжджають у далекі села Львівщини, щоб отримати захист проти коронавірусу могли усі охочі мешканці області.

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