У переддень Різдва Христового, 6 січня, працівники Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб для людей, які отримують послуги в цій установі, накрили святвечірній стіл. Тож близько півсотні людей, які через різні життєві обставини не мають домівки, змогли спільно провести Святвечір, інформує прес-служба ЛМР.

Різдвяна вечеря, як і щороку, мала традиційні для українського столу страви. Це кутя, смажена риба, вареники, борщ, голубці, пампушки, узвар. Розпочали вечерю зі спільної молитви, а по завершенні – колядували.

Різдвяна вечеря, як і щороку, мала традиційні для українського столу страви

В організації вечері працівникам Центру традиційно допомагали громадські організації, благодійники та підприємці, за що в установі їм дуже вдячні. Цього року, до слова, благодійники для кожного учасника вечері підготували ще й святкові подарунки. Кожен отримав пакунок, у якому були зимова шапка, рукавички, шкарпетки та інші необхідні речі.

Різдвяна вечеря у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб відбулася уже тринадцятий рік поспіль.

Сьогодні також в Українському католицькому університеті відбулась «Вифлеємська гостина» для 150 самотніх та потребуючих людей. Подію організували працівники та студенти навчального закладу.

Після спільної молитви у храмі Святої Софії Премудрості Божої, всі зібрались у Трапезній на Святу вечерю, яка традиційно складалася з 12-ти пісних страв

«26 років спільнота нашого університету згуртовує людей, які потребують родинного тепла, спілкування і зустрічі у часі різдвяних свят. Цей приклад нам залишилив митрополит Андрей Шептицький, який ще в стінах Львівської богословської академії збирав такі “Вифлеємські зустрічі”. Цього року спільно з людьми доброї волі, які пожертвували кошти на проведення гостини, ми змогли зібрати необхідні ресурси, аби у цей день ніхто не почувався самотнім, бо Христос народився для всіх», – розповів ректор УКУ о. Богдан Прах.

Організатори «Вифлеємської гостини» цьогоріч передали страви для Святої вечері для сотні пацієнтів Обласної клінічної психіатричної лікарні. Ще 100 харчових пакетів доставили волонтерам спільноти святого Егідія, які роздають їжу людям у потребі на околицях міста Львова.