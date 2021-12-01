Для райадміністрацій придбають три кросовери Škoda Kodiaq та одну Škoda Octavia

Депутати Львівської міськради погодили взяття кредиту ЛКП «Ратуша-сервіс» на придбання чотирьох автомобілів для львівських райадміністрацій. Йдеться про три кросовери Škoda Kodiaq та одне авто Škoda Octavia.

Під час засідання сесії 30 листопада 51 депутат підтримав надання дозволу ЛКП «Ратуша-сервіс» на отримання кредиту в банку для придбання чотирьох автомобілів для районних адміністрацій. Кредит не має перевищувати 4,2 млн грн.

Спершу йшлось про закупівлю чотирьох кросоверів Škoda Kodiaq. Однак голова бюджетної комісії Наталія Шелестак мала зауваження до проекту ухвали та запропонувала внести зміни, замінивши один кросовер на авто Škoda Octavia. Відтак загалом для райадміністрацій придбають три кросовери та одну Škoda Octavia. Банк, у якому ЛКП «Ратуша-сервіс» братиме кредит, визначатимуть на умовах конкурсу.

У інформаційній довідці до проекту ухвали потреба у придбанні цих авто пояснюється необхідністю їздити у села львівської громади та підвищувати мобільність посадовців.