У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що первинне розмінування звільнених територій триватиме приблизно рік. За словами речниці речниця МВС Альони Матвєєвої, на певних звільнених від росіян ділянках спочатку розмінують дороги та підʼїзди до населених пунктів. Потім — прибудинкові території, території довкола населених пунктів і цивільну інфраструктуру.

«Ми зорієнтовані, що первинне розмінування на деокупованих територіях буде проводитися упродовж року. Потім уже йде розмінування лісосмуг, полів, водойм тощо», — розповіла Матвєєва, передає «Укрінформ».

В МВС розповіли, що станом на 6 вересня небезпечну територію з 300 тисяч квадратних кілометрів вдалося скоротити до 185 тисяч. Наразі зусилля піротехніків зосередженні на територіях Київської, Сумської, Чернігівської областей та на ліквідації наслідків постійних обстрілів у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях.

Нагадаємо, що Україна отримає від Великої Британії підводні безпілотники для розмінування берегових ліній.