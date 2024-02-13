Додаток доступний у 32 країнах з великою діаспорою українців

На базі мобільного додатку I’m Ukrainian створили послугу, завдяки якій наші біженці чи емігранти можуть познайомитися із земляками і знайти собі пару. Анонс цього напрацювання зробили напередодні Дня закоханих. Додаток вже працює у 32 країнах.

Як пояснила ZAXID.NET керівниця команди впровадження мобільного додатку I’m Ukrainian mobile app Юлія Токар, кожен українець, який перебуває за кордоном, може створити у додатку зустріч і знайти людину чи компанію, з якою йому не буде самотньо у День закоханих.

«Багатьом українцям, які вимушено виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення, особливо на свята хочеться бути з родиною, знайомими, серед своїх. Тому ми вирішили оголосити акцію єднання 14 лютого, щоби вони могли провести цей час разом. А там, хто знає, може завдяки застосунку цей день для когось стане початком кохання», – зазначає Юлія Токар.

Для реєстрації у додатку треба його завантажити на телефон і вказати електронну пошту. Щоб функція була доступна лише для українців, вхід у додаток можливий через «Дію». Цей додаток не отримує персональні дані, лише підтверджує громадянство, наголошують його творці.

Мобільний додаток I’m Ukrainian створили Мінреінтеграції рік тому як цифрову спільноту для українців за кордоном. Додаток має на меті згуртувати тих, хто покинув країну з різних причин, та створити українські спільноти. За допомогою додатку можна знайти інформацію про послуги та сервіси, які створюють українці у конкретному місті, культурні події, зустрічі, освітні та інші заходи, пропозиції роботи, пункти допомоги, спільноти тощо. Користувачі мають можливість самі додавати оголошення про власні події і бізнеси та планувати спільні зустрічі.

Додаток вже працює у 32 країнах, серед яких Польща, Німеччина, США, Канада, Австрія, Велика Британія, Румунія, Естонія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Словаччина, Туреччина, Франція, Чехія, Швейцарія.

Детальніше з додатком можна ознайомитися на сайті. Його можна завантажити для операційної системи Android та iOS.