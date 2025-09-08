У пресслужбі Кулеби повідомили, що він повернеться до України 20 вересня

У понеділок, 8 вересня, італійська газета Corrierre della Sera випустила матеріал, в якому стверджувала, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нібито втік з України до Польщі. Видання із посиланням на слова ексміністра повідомило, що той виїхав з України перед тим, як набув чинності указ про заборону виїжджати за кордон колишнім українським дипломатам. Цитовані газетою заяви підхопили інші світові ЗМІ, які заявили, що ексміністр втік. Втім, у пресслужбі Дмитра Кулеби спростували цю інформацію, повідомивши, що той поїхав у заплановане відрядження.

8 вересня у друкованій газеті Corierre della Sera журналіст Лоренцо Кремонезі повідомив, що говорив телефоном із 44-річним ексміністром Дмитром Кулебою, який прибув до польського Кракова.

«Формальним приводом є його участь у конференції про Південну Корею. Але справжня причина криється в тому, що уряд Зеленського щойно ухвалив новий указ, який забороняє виїзд за кордон колишнім дипломатам, таким як він. Кулеба, який із 2020 року і аж до року тому був міністром закордонних справ, різко звільнений президентом, дізнався про указ вчасно і зміг виїхати за кілька годин до набуття ним чинності», – йдеться у матеріалі.

Матеріал Corrierre della Sera, в якому йдеться про втечу Дмитра Кулеби

За даними Corri della Serra, Дмитро Кулеба нібито заявив, що «ніколи не думав, що йому доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі». Як стверджує газета, ексміністр також заявив, що його «хочуть покарати за критичні заяви», а в Україні «все ще існує стара радянська ментальність, яка автоматично ототожнює критику з ворожістю до держави».

«Я нічого не маю проти захисту держави. Я теж хочу перемоги над російським агресором. Але цей указ створений спеціально для того, щоб заблокувати мене й кількох інших», – передає слова Кулеби медіа.

На думку Кулеби, яку наводить газета, він «став би мішенню», якщо б не виїхав з України. Ситуацію ексміністр назвав «серйозною проблемою».

«Громадянське суспільство добровільно погодилося обмежити критику на користь єдності заради воєнних зусиль. Але зараз Зеленський не має права користуватися цим, аби придушувати будь-який інакший голос», – наводить цитату Corriere della Sera.

У розпорядженні редакції ZAXID.NET з’явилася реакція пресслужби Дмитра Кулеби на статтю Corriere della Sera. Там заявили, що інформація у новині італійського видання «подана некоректно».

«Дмитро Кулеба виїхав у заплановане відрядження до Південної Кореї через Польщу, де візьме участь в авторитетній міжнародній конференції World Knowledge Forum-2025 в Сеулі», – повідомили у пресслужбі ексміністра.

Зазначається, що після конференції Дмитро Кулеба відвідає Польщу для участі в іншій зустрічі, а його повернення до України заплановане 20 вересня. Вже 21 вересня, за даними пресслужби Кулеби, він візьме участь у заході «Кураж» в Києві.

«Водночас заборона на виїзд особам, які мають дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла та припинили дипломатичну службу, дійсно була ухвалена урядом 3 вересня ц.р., але Дмитро Кулеба відбув у відрядження до її оприлюднення», – йдеться в коментарі пресслужби.

Зазначимо, йдеться про постанову Кабінету міністрів № 1089 від 3 вересня «Про внесення зміни до пункту 26 Правил перетинання державного кордону громадянами України».

До слова, Дмитро Кулеба мав взяти участь у восьмому всеукраїнському фестивалі «Молодвіж», який відбувся 6 вересня на території !FESTrepublic. Кулеба мав бути спікером головної сцени, проте перед початком події на своїй сторінці в інстаграмі він повідомив, що не зможе бути присутнім на «Молодвіжі».

«На жаль, виникла обставина, яка не дозволяє мені просто фізично приїхати до Львова. Я дуже-дуже сильно перепрошую, вибачте. І знайте, я ваш боржник», – сказав він у відео, оприлюдненому на сторінці «Молодвіжу».

На сторінці події в інстаграмі Кулеба повідомив, що розіграє свою книгу, яка стане лотом благодійного аукціону на підтримку ЗСУ та пообіцяв, що вручить її переможцю чи переможниці особисто.

Що відомо про Дмитра Кулебу

44-річний уродженець Сум працював в МЗС України з 2003 року. Він був радником та секретарем в міністерстві за урядів Януковича, Порошенка та Зеленського.

Вже у 2019 році Дмитра Кулебу призначили віцепрем'єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а 4 березня 2020 року обійняв посаду міністра закордонних справ. На посаді чиновник реформував діяльність МЗС України у сфері економічної дипломатії та став співзасновником «Люблінського трикутника», який передбачає активну взаємодію України, Польщі та Литви.

Протягом своєї роботи активно засуджував російську агресію, відомий своїми виступами у залах ЄС та НАТО. Розпочав розвиток відносин з країнами Африки, з 2022 року проводив іноземні візити до низки африканських країн.