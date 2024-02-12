Сергій Пашинський спростував інформацію про висунення йому підозри

Колишній народний депутат України Сергій Пашинський повідомив про проведення обшуків у нього вдома співробітниками Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України у справі про передачу так званого «палива Курченка» державі. Про це сам Пашинський написав на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 12 лютого.

«Сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі «палива Курченка», а насправді палива кремлівської «Роснефті», державі – за часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам», – написав він.

Екс-нардеп нагадав, що у 2015 році, як народний депутат України, звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом «Роснефті». За словами Сергія Пашинського, це «дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів».

«Через свою агентуру росіяни тоді, 10 років тому, домоглися відкриття кримінального провадження №32014100070000038 від 08.05.2014. Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки», – написав Пашинський.

Екс-нардеп, який з березня 2022 року очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України, вважає невипадковим і те, що правоохоронці проводять обшуки після того, як декілька тижнів тому Росія звинуватила його у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі у 2014 році.

Він також спростував інформацію про висунення йому підозри, про що повідомляли низка анонімних Telegram-каналів.

Додамо, що в правоохоронних органах наразі інформацію про обшуки в Пашинського не коментували.

Доповнено. Пізніше цього ж дня Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Служба безпеки України за матеріалами Держаудитслужби оголосили підозру колишньому народному депутату, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам.

Як повідомили у СБУ, у 2014 році держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Сергія Курченка – олігарха часів Януковича, який утік з України до Росії. Слідчі встановили, за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата.

«За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата. За даними слідства, далі ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми», – повідомили у СБУ.

Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України від «Батьківщини» та «Народного фронту». З березня по червень 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

Провадження, в рамках якого суди арештували нафтопродукти олігарха Сергія Курченка («паливо Курченка») як речовий доказ, було відкрите 24 лютого 2014 року. За даними МВС, «нафтопродукти Курченка» ввозилися контрабандою, без розмитнення. У 2015 році тодішній голова Комітету з питань національної безпеки та оборони, Сергій Пашинський звернувся до президента України Петра Порошенка з ініціативою передати всі арештовані на потреби Міністерства оборони України на безоплатній основі.

У 2016 році журналісти проекту «Наші гроші з Денисом Бігусом» з’ясували, що гроші від продажу арештованих державою нафтопродуктів біглого Сергія Курченка потрапили у «Фортуна-Банк» однокласника та товариша народного депутата Сергія Пашинського – бізнесмена Сергія Тищенка. Причому депозитні ставки виявились далекі від ринкових.