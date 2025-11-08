Адаптивний одяг допоможе пораненим військовим проходити лікування та реабілітацію

Міністерство оборони України презентувало програму «Пакунок пораненого». Вона стала частиною Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, повідомили у пресслужбі Міноборони у суботу, 8 листопада.

У межах реалізації проєкту до кінця 2025 року Міноборони завершить закупівлю та поставку понад 450 тис. одиниць адаптивного одягу та 50 тис. гігієнічних наборів. Ініціатива покликана розв’язати проблеми військових, які виникають під час лікування та реабілітації після поранення.

За даними міністерства, «Пакунок пораненого» має розв’язати три проблеми:

фізичну – адаптивний одяг пристосований для військових з пов’язками чи апаратами зовнішньої фіксації;

психологічну – функціональний одяг не потребуватиме сторонньої допомоги, щоб надягти його чи зняти;

медичну – лікарі зможуть отримати швидкий доступ до ран чи ушкоджень для огляду.

Адаптивний одяг має вільний крій та текстильні застібки.

«Такі особливості конструкції дозволяють медикам отримати миттєвий та безболісний доступ до уражених ділянок, а військовослужбовець має змогу почуватися більш комфортно та автономно. Це практичне втілення безбар’єрності: одяг адаптується до потреб людини, а не людина змушена пристосовуватись до незручних умов. При цьому враховуються окремі потреби жінок та чоловіків», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

У міністерстві додали, що станом на 8 листопада військовим вже передали 50 тис. предметів адаптивного одягу. В першу чергу «Пакунки пораненого» направили до медзакладів у прифронтових та прикордонних областях.

Наразі триває отримання ще 26 тис. адаптивних предметів. Їх спрямують на дозабезпечення на різних етапах евакуації військових.

Зазначається, що «Пакунок пораненого» – це частина виконання плану заходів 2025-2026 років Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні. План мають виконати до 20230 року.

Нагадаємо, створення адаптивних костюмів розпочалося в липні 2024 року. Тоді Міноборони презентувало нові костюми, які мають можливість розширення для використання апарату Ілізарова. У січні 2025 року Міноборони повідомило, що до «Пакунка пораненого» увійдуть 30 речей, які допоможуть комфортно пройти госпіталізацію.