До середини тижня у Львові очікується незначне потепління

Львівські синоптики попередили про туман та ожеледицю, які збережуться у місті до кінця тижня. Водночас у четвер, 11 січня, згідно з повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, очікується потепління до 7° тепла.

Так, у середу, 10 січня, на території Львова та області вранці очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці буде туман, на окремих ділянках доріг – ожеледиця. Температура повітря вночі складатиме 1-3° морозу, а вдень 3-5° тепла.

На четвер, 11 січня, очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг також збережеться ожеледиця. Температура повітря вночі складатиме від 3° морозу до 2° тепла, а вдень 2-7° тепла.

У п'ятницю, 12 січня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Температура повітря вночі складатиме від 3° морозу до 2° тепла, а вдень 0-5° тепла.