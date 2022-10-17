Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення штрафу на доцента одного зі столичних ВНЗ за викладання російською мовою. Відповідно до документа, який набрав законної сили 16 жовтня, викладач послуговувався недержавною мовою під час навчання студентів 3 курсу.

«На підставі поданих документів і матеріалів викладача столичного закладу вищої освіти визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 188-52 Кодексу України про адміністративне правопорушення. До нього застосоване адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн», – зазначено у повідомленні на сторінці Уповноваженого з захисту державної мови.

За його словами, щороку у сфері освіти фіксують значну кількість порушень мовного законодавства. До прикладу, у 2021 році надійшло 157 звернень від громадян щодо порушень мовного законодавства окремими педагогічними, науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, вищої освіти. У 2022 році таких зареєстрували близько 70.

У повідомленні дослівно не вказано, що доцент використовував російську мову, але зазначено наступне: «Сьогодні, на восьмому місяці повномасштабної війни, коли заклади освіти чи не щодня зазнають руйнувань від ракетних обстрілів, велика кількість педагогів – під обстрілами, в окопах чи окупації – продовжують забезпечувати освітній процес та утверджувати українську ідентичність. Кожен український учитель, науковець, вихователь чи методист – еталон дотримання закону та утвердження державної мови. Тому наша увага до сфери освіти, як і підтримка освітніх ініціатив, буде високою, а реакція на порушення закону, як і захист мовних прав громадян, буде належною».

Також зазначається, що відповідно до частини першої ст. 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф має бути сплачено не пізніше як через 15 днів із дня вручення постанови. У випадку оскарження або опротестування постанови – не пізніше як через 15 днів із дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення. У разі несплати штрафу в зазначений строк постанову надсилають до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку. У цьому випадку штраф буде збільшено вдвічі, він становитиме 6,8 тис. грн.