Собака перескочив через паркан на чуже подвірʼя

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області присудив 51 тис. грн власниці вівчарки за те, що її собака загризла шпіца на чужому подвірʼї. Відповідне рішення суд виніс, у середу, 5 листопада.

Як йдеться у матеріалах справи, 25 червня ввечері в селі Михайлевичі Дрогобицького району Світлана Бандрівська вигулювала без намордника та повідка німецьку вівчарку на кличку «Ніка». Вівчарка перестрибнула через паркан чужого будинку та напала на іншого собаку – померанського шпіца міні – і загризла його. Влаcниця шпіца Ольга Бродяк зазначила, що купила собаку за 1000 доларів, а також просила врахувати, що витрачала гроші на ветеринарні послуги, а коли стався інцидент, то витратила адвоката за 26 тис. грн. Власниця шпіца подала позов на виплату 86 тис. грн за матеріальну шкоду та 100 тис. грн за моральну шкоду.

Адвокат Світлани Бандрівської зазначив, що жінка визнала свою провину, а сума надто велика, адже 60 тис. грн – це ринкова ціна на померанського шпіца міні на olx, а у ветеринарному паспорті вказана порада шпіца, що має дешевшу ціну. Захисник також зуважив, що жінка є багатодітною мамою, тому сума, яку вказала Ольга Бродяк, є занадто високою.

Суддя Руслана Курус частково задовольнила позов Ольги Бродяк і призначила Світлані Бандрівській виплатити 26 тис. грн матеріального відшкодування та 25 тис. морального відшкодування – загальна сума, яку має сплатити власниця вівчарки, 51 тис. грн.