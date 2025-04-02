У Харкові в середу, 2 квітня, російський безпілотник «Молнія» влучив у 16-поверховий будинок. Відомо щонайменше про 4 постраждалих. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибух у Харкові пролунав 2 квітня близько 16:09. Безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Київському районі міста. Попередньо, для атаки по місту росіяни застосували безпілотник «Молнія».

«Удар прийшовся по 8-му поверху 16-поверхівки. У дворі понівечені шість авто. На місці вже працюють усі комунальні служби та волонтери», – йдеться у дописі Терехова.

Станом на 16:58 було відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, серед них – жінка 65 років та 10-річний хлопчик. Двох поранених, зокрема дитину, шпиталізували.

«Двоє поранених шпиталізовані, ще двом постраждалим медична допомога надана на місці», – додав мер.

Варто зазначити, що російські військові тільки у 2024 році почали застосовувати дрони «Молнія» для ударів по Україні.

Терехов також повідомляв, що березень став найважчим місяцем для Харкова з початку року, адже подвоїлися російські атаки та масштаби руйнувань. За його словами, найбільша кількість ударів припала на кінець місяця. Усього російські обстріли пошкодили 219 житлових будинків, вибито майже 4 300 вікон.

Доповнено о 18:43. Рятувальники згодом опублікували кадри з місця влучання російського дрона у Харкові.

Нагадаємо, у ніч на середу, 2 квітня, російські окупанти масовано атакували Харків, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок атаки в місті пошкоджена промислова та житлова інфраструктура, а також щонайменше восьмеро постраждалих