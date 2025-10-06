Тюменський нафтопереробний завод

Увечері понеділка, 6 жовтня, безпілотники атакували російську Тюмень. Під удар міг потрапити місцевий нафтопереробний завод, інформують телеграм-канали.

Інформаційний центр уряду Тюменської області повідомив, що три безпілотники нібито знешкодили на території підприємства в мікрорайоні Антипіно міста Тюмені. Зазначається, що екстрені служби запобігли детонації безпілотників.

«Постраждалих немає. Вибухів і горіння не допущено. Усі підприємства в цьому районі працюють у штатному режимі й не припиняли свою роботу», – заявила російська влада.

Водночас мешканці Тюмені публікували відео, на яких видно колони пожежних машин. Також повідомлялось про два вибухи в районі НПЗ.

За даними моніторингового телеграм-каналу Supernova+, під атакою міг бути великий нафтопереробний завод в Тюмені.

Наслідки атаки на Тюменський нафтопереробний завод (телеграм-каналу Astra)

Тюменський нафтопереробний завод (до 2021 року Антипінський нафтопереробний завод) – російський НПЗ, розташований у промисловій зоні міста Тюмені (поблизу мікрорайону Антипіно). Підприємство розташоване за понад 2000 км від українського кордону.

Зауважимо, українські військові офіційно не коментували цей інцидент.

